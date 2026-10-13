استقبل محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالمحافظة اليوم (الثلاثاء)، رئيس القطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية عبدالله بن سعيد آل جبران وعدداً من قيادات شركة المياه.

واستمع محافظ الدرعية خلال الاستقبال إلى إيجاز عن خدمات المياه المقدمة في محافظة الدرعية، والتطوير عليها ورفع كفاءتها، بما يواكب النمو الذي تشهده المحافظة.

كما اُستعرضت مع قيادات شركة المياه الوطنية خطط مشاريعها في المحافظة، بما يسهم في تلبية حاجات الأهالي، ورفع موثوقية الخدمات واستدامتها.

وأكد عبدالله آل جبران حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة، وتطوير خدماتها بما يلبي حاجات المستفيدين.