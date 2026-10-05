استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الإثنين)، وزير الاستثمار فهد بن عبدالجليل السيف، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة.

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أن المنطقة تتمتع بمقومات اقتصادية واستثمارية متنوعة، وفرص واعدة في عدد من القطاعات، مدعومة بموقعها الجغرافي وما تشهده من حراك اقتصادي متنام، بما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات، ويفتح آفاقاً أوسع أمام تنمية الفرص الاستثمارية وتوسيع مجالاتها.

وقدّم السيف لنائب أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن مستجدات القطاع الاستثماري في المنطقة، وما تزخر به من فرص وممكنات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، إلى جانب بحث سبل تعزيز البيئة الاستثمارية وتطويرها، ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والجغرافية التي تتمتع بها المنطقة.