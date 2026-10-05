احتفل الفنان محمد فضل شاكر بالإعلان رسمياً عن عودة والده إلى إحياء الحفلات الجماهيرية، بعد غياب امتد لسنوات، وذلك من بوابة موسم الرياض.

اتحقق الحلم

وشارك محمد عبر حسابه على "إنستغرام" الملصق الرسمي للحفل المرتقب، معبراً عن سعادته بعودة والده فضل شاكر، وكتب: "واتحقق الحلم"، قبل أن يضيف في منشور آخر: "الملك راجع".

ومن المقرر أن يقف فضل شاكر أمام جمهوره يوم 22 أكتوبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، في أول حفل مباشر له منذ سنوات طويلة.

ديو محتمل

وكشفت قناة "ONE TV" اللبنانية عن احتمال مشاركة محمد فضل شاكر والده في ديو غنائي على المسرح، ليشكل ظهورهما معاً إحدى مفاجآت الأمسية المرتقبة.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الأغنية المحتمل أن تجمع الأب والابن، كما لم يصدر إعلان رسمي يؤكد مشاركتهما معاً.