

أدانت المملكة العربية السعودية، واستنكرت بأشد العبارات استمرار ممارسات مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين بحق المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على حرمته ومكانته الدينية والتاريخية، تحت حماية قوات تابعة لسلطات الاحتلال، مجدّدةً رفضها لهذه الانتهاكات للقانون الدولي وما تمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، إدانة المملكة للتصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان ومناطق تمتد حتى «الخط الأصفر» في قطاع غزة، ورفضها لأي محاولات توسعية إسرائيلية، مجدّدةً التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

استنكار الهجوم الإرهابي في باكستان

وفي سياق آخر، أدانت المملكة واستنكرت الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة ديرة إسماعيل خان الباكستانية، وأسفر عن وفاة عدد من الأشخاص.

وجدّدت المملكة رفضها التام لجميع الأعمال الإرهابية والمتطرفة، مؤكدةً وقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية في جهودها للحفاظ على أمنها واستقرارها، ومعربةً عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، ولحكومة باكستان وشعبها.