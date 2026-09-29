حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية 6 جوائز دولية في النسخة الـ19 من أولمبياد المعلوماتية للبلقان للناشئين JBOI 2026 في سراييفو، بمشاركة 13 دولة، في أول مشاركة رسمية للمملكة. وحصد طلبة المملكة 4 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، بواقع 4 فضيات لفارس الردادي، وهاشم بسيوني، وأحمد الحسين، وإياد الخليفة، وبرونزيتين لمحمد البطاط والريم المطوع، ليحقق جميع أعضاء المنتخب جوائز دولية. وجاء الإنجاز ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، بعد رحلة تدريبية امتدت من سنتين إلى أربع سنوات، شملت معسكرات ومسابقات ترشيحية ومحاكاة لتنمية مهارات حل المشكلات والتفكير الخوارزمي. ويُعد الأولمبياد، الذي انطلق عام 2007م، مسابقة سنوية في البرمجة والخوارزميات تستهدف تطوير مهارات الطلبة الموهوبين في علوم الحاسب.