أطلقت وزارة التعليم خدمة إلكترونية جديدة تتمثل في خدمة «البلاغ الرقمي» لجميع المستفيدين من خدماتها.

وبيّنت الوزارة، أنه رغبة منها في أن تمتد جسور التكامل بين الوزارة وهيئة الحكومة الرقمية عبر تجربة ميسّرة من خلال خدمة «بلاغ رقمي»؛ لتعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى ومقترحات المستفيدين.

وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة تشمل ثلاثة مسارات هي: تقديم شكوى أو الإبلاغ عن خدمة رقمية أو اقتراح تطوير.

أبرز الخدمات

يذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الوزارة عبر بوابة التعليم، حيث تقدّم البوابة العديد من الخدمات الإلكترونية الميسّرة دون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين إلى الوزارة أو إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة أو المدارس على اختلاف أنواعها للبنين والبنات في المراحل الدراسية الثلاث.

ومن أبرز هذه الخدمات: نقل الطلاب والطالبات بين المدارس عن طريق أولياء الأمور، والحصول على المقررات الدراسية الرقمية، وتخصيص هوية رقمية لجميع الطلاب والطالبات، والتسجيل في خدمة النقل المدرسي وخدمات الدروس الإضافية للطلاب والطالبات، ومعرفة مسيرة الطالب والطالبة خلال العام الدراسي من حيث الحضور والغياب والواجبات المنزلية والجداول الدراسية وجداول ومواعيد الاختبارات الفترية ونهاية الفصل ونهاية العام الدراسي.