رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميراً للمنطقة لمدة أربع سنوات، مؤكداً مواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وخدمة أهالي المنطقة.

اعتزاز بالثقة الملكية

وأعرب أمير الجوف عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها وعزها وازدهارها ونماءها.