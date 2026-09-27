أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تقديم المملكة دعمًا ماليًا بقيمة 6 ملايين دولار لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

ويتوزع الدعم المالي المقدم من المملكة للمركز على سنوات ميلادية، اعتبارًا من العام المالي 2027، ويأتي دعم المملكة لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره للأمين العام بمناسبة قرب انتهاء مهامه، مثمناً جهوده التي بذلها خلال فترة توليه منصبه. كما استعرض الجانبان مجالات التعاون، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في الجمهورية الجزائرية أحمد عطاف، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.

والتقى كذلك وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وناقش الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الراهنة والجهود الدولية المبذولة بشأنها.