شارك نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز حمد الرميح، ضمن وفد المملكة، في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعقد لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية، تناولت تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات والشراكات لمواجهة القضايا الصحية العالمية.

كما شارك في الاجتماع رفيع المستوى الثاني للجمعية العامة بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، الذي ركز على تعزيز العمل متعدد الأطراف وتحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية، مع دعم العدالة والتضامن وبناء القدرات الوطنية ومرونة النظم الصحية.

وأكدت المملكة، أن الأمن الصحي العالمي مسؤولية مشتركة، مستعرضة تجربتها في إدارة موسم الحج والحشود الكبرى، ومنظومات الرصد والإنذار المبكر والاستجابة السريعة، إلى جانب تعزيز التصنيع المحلي والإقليمي واستدامة سلاسل الإمداد الطبية، وترحيبها باعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح وتعديلات اللوائح الصحية الدولية.

وشملت المشاركة اجتماعات تناولت التطعيم، والأمراض غير المعدية، وصحة الأم والطفل، والاستجابة للطوارئ الصحية.