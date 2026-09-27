بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، مع قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، والتأكيد على مواصلة العمل المشترك لمواجهتها وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

وأشاد الجانبان بمخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك في مواجهة الاعتداءات.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد محمد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام عبدالعزيز بن سيف، فيما حضره من الجانب الباكستاني عدد من المسؤولين.