أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مديناً بشدة الاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت منطقتي الرياض وخميس مشيط.

وشدد على أن التصعيد الحوثي يمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حداً لهذه الاعتداءات المتكررة، ويحمل مرتكبيها مسؤولية أعمالهم.