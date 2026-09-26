• استعراض حلول عالمية المستوى من 95 دولة في الفعاليتين، عبر قطاعات الأغذية والمكونات والتصنيع والتعبئة والتغليف والأتمتة وسلاسل التوريد.

• أكثر من 100 ألف من المنتجات والحلول ترسم ملامح مستقبل سلسلة القيمة في قطاع الأغذية والمشروبات.



تستعد جدة غدًا (الأحد 27 سبتمبر 2026) لاستقبال نخبةٍ من رواد قطاعَي الأغذية وتصنيع الأغذية من مختلف أنحاء العالم، مع انطلاق فعاليات «معرض سعودي فود 2026» بالتزامن مع «معرض سعودي فود للتصنيع 2026» في جدة سوبر دوم، بمشاركة أكثر من 1,000 عارض من أكثر من 95 دولة، بهدف فتح آفاق جديدة للتوريد والاستثمار والأعمال في اقتصاد الأغذية سريع النمو في المملكة العربية السعودية.

وتستمر الفعاليتان حتى 29 سبتمبر، لتجمعا تحت سقفٍ واحد الجانبين التجاري والصناعي لقطاع الأغذية والمشروبات، وتربطا الموردين والمصنّعين ومزودي التكنولوجيا العالميين بالمشترين والموزعين وتجار التجزئة ومجموعات الضيافة وغيرهم من المتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء المملكة والمنطقة عمومًا.

وفي أول نسخة لهما في جدة، يغطي «معرض سعودي فود» و«معرض سعودي فود للتصنيع» كامل سلسلة القيمة في قطاع الأغذية والمشروبات، بدءًا من توريد الأغذية والمكونات، مرورًا بالمعالجة والتعبئة والتغليف والأتمتة والخدمات اللوجستية والتوزيع وتجارة التجزئة، وصولًا إلى خدمات الأغذية، حيث يُتوقع أن تشهد الفعاليتان، على مدار ثلاثة أيام، عرض أكثر من 100,000 منتج وحل.

وتشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بصفتها الشريك الاستراتيجي للفعاليتين، فيما تشارك «المطاحن الأولى» و«درة التنمية المتقدمة» بصفتهما راعيين ذهبيين، و«المطاحن العربية» و«سناك لاند» بصفتهما الراعيين الفضيين لـ«معرض سعودي فود». وفي المقابل، تشارك «آي تي إي سي» (ITEC) بصفتها الراعي الفضي لـ«معرض سعودي فود للتصنيع»، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون بين الجهات الحكومية وقطاعات التصنيع والتكنولوجيا وإنتاج الأغذية.

وقال مدير شركة «سناك لاند» في المملكة العربية السعودية هاني حجاج: «يشهد الواقع الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا، ما يعزز الطلب على المنتجات والنكهات والتجارب الجديدة. ويشكّل معرض «سعودي فود» هذا العام منصة مهمة لعرض أحدث منتجاتنا، والتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية، واستكشاف شراكات جديدة تسهم في صياغة مستقبل سوق الوجبات الخفيفة في المنطقة. ومنذ انطلاق شركتنا، حرصنا على تطوير محفظة متنوعة من السلع الاستهلاكية سريعة التداول، تشمل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية وألواح البروتين ورقائق البطاطس. وفي إطار خططنا لمواصلة النمو وترسيخ التزامنا بالجودة، نعمل حاليًا على توسيع قدراتنا التصنيعية، مع الاستعداد لافتتاح منشأة تصنيع متطورة قريبًا».

وستعمل الفعاليتان، بدعمٍ من شبكات التجارة والخدمات اللوجستية وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي في جدة، على مواءمة قدرات التوريد والتصنيع العالمية مع متطلبات السوق السعودية، بما يعزز دور المدينة كبوابةٍ إلى أسواق الأغذية والمشروبات في المملكة والمنطقة.

وقال المدير العام لشركة «اختراع التكنولوجيا للتجارة» عبدالعزيز الدرباس: «يشهد قطاع تصنيع الأغذية في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة، مدفوعة بتنامي الاستثمارات، وتوسّع جهود التوطين واحتضان التقنيات المتقدمة. وبصفتنا الراعي الفضي لمعرض «سعودي فود للتصنيع 2026»، نفخر بدعم هذا الحدث الحيوي الذي يجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، ويمهّد لمسارات إنتاج غذائي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة في مختلف أنحاء المملكة. ولطالما حرصت شركة ITEC على ترسيخ مكانتها شريكًا موثوقًا للمصانع والشركات الصناعية، مقدّمةً منظومة متكاملة من الدعم الفني وخدمات الاستشارات والتركيب والصيانة، استطاعت من خلالها تعزيز دورها كإحدى الشركات الرائدة في توفير الحلول الصناعية على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمكين العملاء من تحسين الكفاءة والجودة والسلامة ورفع الإنتاج».

ويجمع «معرض سعودي فود» نخبةً من العلامات التجارية السعودية والعالمية الرائدة ضمن مجموعةٍ متنوعة من الفئات. ففي قطاع اللحوم والدواجن، تشارك كل من Allanasons، و«بي آر إف» (BRF)، و«منيرفا» (Minerva)، و«سيارا فود الشرق الأوسط»، و«الزامل للصناعات الغذائية»، و«تنمية» (Tanmiah)، فيما يضم قطاع منتجات الألبان كلًا من «لاكتاليس»، والمراعي، و«آرلا» (Arla)، ونادك، و«كي دي دي» (KDD).

أما قطاع الأرز والحبوب والبقوليات، فتشارك فيه كل من المطاحن الأولى، والمطاحن العربية، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، والدرة، و«أوكام»، فيما تمثل صافولا و«يونايتد فلاور» (United Flower) قطاع الدهون والزيوت. كما تشارك «بريما إنترناشيونال» ومصدر في قطاع المخبوزات، و«فرينسا» (Frinsa) في قطاع المأكولات البحرية، وكل من «الديلا» (Aldella)، و«الشركة السعودية الكويتية» (أمريكانا)، و«فارم فريتس» في قطاع الأغذية المجمدة. كذلك تستعرض مجموعة «بافرط» الصناعية (Bafarat) و«شركة العيسائي للمرطبات» مجموعة من المنتجات ضمن فئات المشروبات والحلويات والوجبات الخفيفة وغيرها من فئات الأغذية.

هذا، وتجمع الدورة الثالثة من «معرض سعودي فود للتصنيع» نخبةً من أبرز مزودي الحلول والخدمات من مختلف مجالات منظومة إنتاج الأغذية. وتشارك «ميلينيوم» (Millennium)، و«إنترسورس إنترناشونال» (Intersource International)، و«بونج» (Bunge) في قطاع المكونات، فيما تستعرض «بروفيزور» (Provisur)، و«ميدلبي» (Middleby)، و«مولتيفاك» (MULTIVAC)، و«أنسيا» (Anasia)، و«جي بي تي ماريل» (JBT Marel) حلولًا متخصصة في عمليات التصنيع والمعالجة.

وفي قطاع التعبئة والتغليف، تشارك كل من الفجيرة للبلاستيك، ونابكو، والزامل، والشركة العربية السعودية لصناعة مواد التعبئة (سابن)، و«أولما» (ULMA)، والشركة المتحدة لصناعات الكرتون (UCIC)، فيما تستعرض «باراتوس» (Paratus) حلولًا لسلاسل التوريد. كما تستعرض «أكمي» (ACME)، و«آي تي إي سي» (ITEC)، و«زكا مولتيتك» (Zakka Multitec) مجموعة من التقنيات المتخصصة في مجالي التحكم والأتمتة.

ومن المقرر أن تستعرض الفعاليتان أكثر من 100,000 منتج وحل في قطاع الأغذية والمشروبات، بما يتيح للمشترين والموزعين وتجار التجزئة ومجموعات الضيافة وغيرهم من المتخصصين في القطاع الوصول إلى طيف واسع من خيارات التوريد من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يضم المعرضان أكثر من 35 جناحًا وطنيًا، يُنتظر أن تكون أكبرها أجنحة تركيا والهند والأردن والولايات المتحدة وأوزبكستان وتونس وإيطاليا، فيما تشمل الأجنحة الأخرى المؤكدة كلًا من تايلاند والمغرب وأستراليا والصين. كما تمتد المشاركة الدولية الأوسع لتشمل صربيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وهولندا والبرازيل وألمانيا وأذربيجان وكندا وهونغ كونغ وسريلانكا.

إلى ذلك، من المرتقب أن تشهد الفعاليتان مشاركاتٍ للمرة الأولى من أوزبكستان وسلوفاكيا ومجلس الشاي السريلانكي، إلى جانب هيئة تنمية التجارة الباكستانية، والرابطة البرازيلية لصناعات تصدير اللحوم (ABIEC)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO).

ومن أبرز محطات الفعاليتين أيضًا برنامج اجتماعات «تواصل»، الذي سيتيح عقد اجتماعات مستهدفة بين العارضين والمشترين والشركاء المحتملين. ومن المتوقع عقد أكثر من 12,000 اجتماع أعمال من خلال برنامج المواءمة المخصص، بما يدعم فرص التوريد وبناء الشراكات والتوسع في الأسواق.

وفي السياق ذاته، سيتم تنظيم جوائز التميز في معرض سعودي فود، التي تكرّم الإنجازات المتميزة في مجالات المنتجات والتعبئة والتغليف والابتكارات المصنوعة في السعودية، إلى جانب جوائز الابتكار في معرض سعودي فود للتصنيع، التي تحتفي بالتطورات والابتكارات في مجالات المكونات وعمليات التصنيع والمعالجة والتعبئة والتغليف والاستدامة والتصنيع الذكي.

ويمكن للمتخصصين في القطاع التجاري ممن تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق التسجيل لزيارة الفعاليتين من خلال حجز تذاكرهم إلكترونيًا بالسعر الحصري البالغ 150 ريالًا سعوديًا، قبل ارتفاع رسوم الدخول إلى 250 ريالًا سعوديًا عند التسجيل في موقع الحدث وخلال أيام المعرض. سجّلوا الآن عبر معرض سعودي فود | معرض سعودي فود للتصنيع 2026، للاستفادة من ثلاثة أيام من فرص التوريد العالمية والابتكار والأعمال في جدة سوبر دوم، من الساعة 1:00 ظهرًا حتى 8:00 مساءً يومي 27 و28 سبتمبر، ومن الساعة 1:00 ظهرًا حتى 7:00 مساءً يوم 29 سبتمبر.