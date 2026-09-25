شاركت المستشار المبعوث الخاص لوزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام الدكتورة منال رضوان، نيابةً عن وزير الخارجية، في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى «من شرم الشيخ إلى المرحلة الثانية: ترسيخ السلام والتعافي المبكر»، التي عقدتها مصر برئاسة مشتركة مع فرنسا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، في نيويورك.

وثمّنت رضوان، جهود مصر في دعم وقف الحرب والاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكدة ضرورة التزام الأطراف بمخرجات قمة شرم الشيخ، واستكمال المرحلة الأولى والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة وقرار مجلس الأمن 2803.

وأشارت إلى تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة نحو 160 مشروعًا في فلسطين بقيمة نصف مليار دولار، إلى جانب تقديم المملكة 120 مليون دولار دعمًا مباشرًا للحكومة الفلسطينية، واستمرار دعمها للأونروا.

وشدّدت على ضرورة دخول المساعدات دون عوائق، ورفض تسييس الوضع الإنساني أو استخدامه للضغط أو التهجير، مؤكدة مواصلة المملكة جهودها لتحقيق تعافٍ مبكر يمهّد لسلام عادل ودائم.