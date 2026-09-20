دانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- مُواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية، ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض بصاروخٍ باليستي، وكذلك في مدن بيش، والطائف، وفرسان، وينبع، التي نجحت الدفاعات الجوية السعودية في إحباطها كافّةً.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، التي تنتهكُ كلَّ القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكّد على النهجِ الإجراميِ لهذه الميليشيا الإرهابية، في تعمُّدِ استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وجدّد العيسى -باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كافّة الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلّتِها- التأكيد على التضامنِ الكاملِ مع المملكة العربية السعودية، في كلِّ ما تتخذُه من إجراءات لردع المُعتدين، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلًا الله تعالى أن يحفظها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كلِّ سوءٍ ومكروه.