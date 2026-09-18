وقفت «عكاظ»، على الموقع الذي اعتدت عليه المليشيا الحوثية الإرهابية، أمس، في الطائف (جارة الحرم)، بعد سقوط شظايا طائرة مسيّرة إثر اعتراضها وتدميرها، مخلفة أضراراً في عدد من المباني والمحال التجارية والمركبات.

وكشف عدد من المواطنين لـ«عكاظ» أن الاعتداء وقع في ساعات الصباح، بالتزامن مع ذهاب الطلاب والطالبات إلى مدارسهم، مؤكدين أن القوات السعودية كانت بالمرصاد للطائرة المسيّرة، وتمكنت من اعتراضها وتدميرها.

وقال فهد مطر الحارثي إنهم شعروا بهزّة صباح الخميس، وتأثرت بعض المباني والمركبات، إضافة إلى المحال التجارية، مثمناً تصدي القوات السعودية للطائرة المسيّرة التابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية، ما خفف من آثار الاعتداء.





فهد الحارثي

فيما قال عبدالرحمن الحربي إن الاهتزاز شعروا به عقب سقوط الأجزاء المحطمة، وتضررت بعض الأبواب والنوافذ والجدران، إضافة إلى عدد من المركبات، مشيراً إلى أن الحادث وقع نحو الساعة الثامنة إلا ربعاً صباحاً.



عبدالرحمن الحربي

وثمّنوا سرعة مباشرة الجهات المعنية لموقع الحادث وتقديم جميع الخدمات اللازمة، معربين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ومحافظ الطائف، والجهات المعنية، على حرصهم على طمأنينة المواطنين والمقيمين وتقديم كافة الخدمات لهم، مؤكدين أنهم ينعمون ولله الحمد، بالأمن والأمان في هذا الوطن الشامخ.

من جهته، كان قد صرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الخميس ٦ / ٤ / ١٤٤٨هـ الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٦، فقد باشر الدفاع المدني بمحافظة الطائف سقوط شظايا طائرة مسيرة بعد اعتراضها وتدميرها، تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، ونتج عن ذلك وفاة مقيم من الجنسية اليمنية -رحمه الله، وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة، وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.