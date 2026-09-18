تمكّن جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب 56,680 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر «الكبتاجون»، ضُبطت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أنه عند قدوم إحدى الشاحنات إلى المملكة عبر ميناء ضباء، وخضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في أجزاء متفرقة من الشاحنة.

وأكّد الحربي أن الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، والحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وذلك بالتعاون مع شركائها: وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.