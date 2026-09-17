استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير جمهورية الهند المعّين لدى المملكة فيبول.
ورحّب نائب وزير الخارجية بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير جمهورية الهند المعّين لدى المملكة فيبول.
ورحّب نائب وزير الخارجية بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.
The Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khuraiji, received the Ambassador of the Republic of India appointed to the Kingdom, Vipal, at the ministry's headquarters in Riyadh today (Thursday).
The Deputy Minister of Foreign Affairs welcomed the ambassador, wishing him success in his new duties.