استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير جمهورية الهند المعّين لدى المملكة فيبول.

ورحّب نائب وزير الخارجية بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.