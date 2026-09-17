

نوه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام ومتابعة لشؤون المواطنين، ودعم مسيرة التنمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وجدّد، باسم أهالي المنطقة وباسمه، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ووزير الداخلية، على ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام أسهما في تحقيق المنجزات التنموية والأمنية والثقافية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المحافظين الأول للعام المالي 2026، بحضور وكيل إمارة نجران ماهر بن صالح المونس، وأمين مجلس المنطقة صالح بن محمد آل مريح، والمحافظين، ومديري العموم، ورؤساء المراكز التابعة لديوان الإمارة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وما يتعلق بأعمال المحافظات والمراكز، إلى جانب عدد من الجوانب الأمنية والتنموية والخدمية، والموضوعات المشتركة مع القطاعات ذات العلاقة.

ووجّه أمير نجران في ختام الاجتماع، بأهمية رفع كفاءة الأداء في المحافظات والمراكز، وتعزيز دورها في دعم مسيرة التنمية بالمنطقة، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود، ورفع مستوى التنسيق، والاستفادة من الميز النسبية لكل محافظة في دعم التنمية وتعزيز الفرص المتاحة فيها.