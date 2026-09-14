أثارت حالة مواطن سعودي مقيم في إحدى دول الخليج تساؤلات حول صلاحيات الحاضن في إصدار وتجديد جواز السفر والتصريح بالسفر للمحضون، خصوصاً عندما تكون الحاضنة أمّاً غير سعودية ويرفض الأب إتمام إجراءات وثيقة السفر.

بدأت الحالة باستفسار مواطن سعودي عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أوضح أنه مقيم في إحدى دول الخليج، وأن والدته خليجية ووالده يرفض تجديد جواز سفره ومنحه تصريحاً بالسفر.

وأشار إلى أن والدته تملك حضانته، وتساءل عن إمكانية إنهاء إجراءات تصريح السفر وتجديد الجواز.

ورد حساب «الجوازات السعودية» لخدمة العملاء على الاستفسار بتوجيهه إلى مراجعة ممثلية المملكة العربية السعودية في بلد الإقامة للإفادة واستكمال الإجراء وفق الحالة.

صك الحضانة عامل رئيسي

يتوافق توجيه «الجوازات» مع اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، التي تنص على أن إصدار جواز السفر وتجديده والتصريح بالسفر يتم إلكترونياً، وتجيز عند تعذر ذلك مراجعة إدارات الجوازات أو ممثليات المملكة في الخارج بحسب الأحوال مع استكمال المتطلبات المنظمة.

وتكشف الحالة عن فارق نظامي مهم بين الحاضن السعودي والحاضنة الأجنبية؛ فاللائحة تجيز للحاضن أو الحاضنة السعودي الجنسية إصدار جواز سفر المحضون والسفر به أو التصريح له، بينما إذا كانت الحضانة للأم الأجنبية فإن إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له يتطلب أن يتضمن صك الحضانة هذا الحق صراحة، أو صدور إذن من القاضي، أو ممن يفوضه النظام.

وبالتالي، فإن وجود الحضانة وحده لا يحسم حالة الأم غير السعودية؛ إذ تصبح صياغة صك الحضانة ومضمونه عاملاً رئيسياً في تحديد صلاحيتها في إصدار الجواز أو التصريح بالسفر.

حق الحضانة وإجراءات السفر

وينظم نظام الأحوال الشخصية السفر بالمحضون، إذ يشترط موافقة الوالد إذا تجاوز سفر الحاضن من أحد الوالدين بالمحضون خارج المملكة 90 يوماً خلال السنة، في تأكيد على الفصل بين حق الحضانة وإجراءات وثيقة السفر والضوابط المنظمة لمدة السفر.

وتكشف الحالة أهمية مراجعة ممثليات المملكة في الخارج عند تعثر الخدمات الإلكترونية أو وجود نزاع بين الوالدين، إذ تتولى الممثلية التحقق من صك الحضانة، وصفة الحاضن، والقيود النظامية على الجواز والتصريح قبل تحديد الإجراء المناسب.

قانوني: رد «الجوازات» يتوافق مع التنظيم

قال المحامي سلمان الرمالي لـ«عكاظ»: «إن رفض الأب لا يمنحه حقاً مطلقاً في تعطيل جواز ابنه المحضون، والفيصل في الحالة هو مضمون صك الحضانة».

وأضاف: «الأم غير السعودية إذا كان صك الحضانة الصادر لها يتضمن صراحة حق إصدار أو تجديد جواز المحضون والسفر به أو التصريح له بالسفر، فيحق لها مباشرة الإجراءات استناداً إلى الصك، أما إذا خلا الصك من هذه الصلاحية، فلا تكفي الحضانة وحدها للأم الأجنبية، ويصبح المسار النظامي هو الحصول على إذن من القاضي أو ممن يفوضه النظام، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر».

وأكد الرمالي، أن توجيه الجوازات للمواطن بمراجعة ممثلية المملكة يتوافق مع التنظيم، إذ تجيز اللائحة عند تعذر إتمام الإجراء إلكترونياً استكمال إصدار أو تجديد الجواز عبر ممثليات المملكة في الخارج بحسب الحالة.