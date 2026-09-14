عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، اجتماعها الأول من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة، في مقر المجلس بالرياض، ووافقت على إحالة 48 موضوعاً إلى جدول أعمال الجلسات القادمة.

وشملت الموضوعات تقارير سنوية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة حفر الباطن، وصندوق التنمية الثقافي، إلى جانب مشروعات أنظمة تمهيداً لعرضها تحت قبة المجلس.

كما وافقت الهيئة على إحالة عدد من مشروعات مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

وتختص الهيئة العامة بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، وإقرار جدول أعمال الجلسات، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان، إلى جانب اختصاصات أخرى نصت عليها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.