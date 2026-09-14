رفع رجل الأعمال مشعل بن سرور الزايدي وإخوانه وأبناؤه وأبناء اللواء يحيى بن سرور الزايدي (رحمه الله) (محمد - مشعل - سلطان) أصدق التهاني وأجمل التبريكات المقرونة بالدعوات الصادقة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وقالوا لـ«عكاظ»: تعيش المملكة العربية السعودية نهضة كبيرة ومختلفة في كافة الجوانب الحضارية وفي شتى المجالات منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية، والوطن الغالي يشهد تسارعاً كبيراً في التنمية وتمثل ذلك في الازدهار الذي تعيشه المناطق والمحافظات ويلمسه المواطن في شتى المجالات وفي حياته اليومية.

واليوم ونحن نعيش في رغد العيش والأمن والأمان يحتفي الوطن والمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة الغالية، بقلوب محبة لقيادتها مطمئنة على مستقبلها، شغوفة بالإنجازات التي تشاهدها، ممتنة لخير العطاء من قيادة حكيمة حريصة على مواطنيها، يشاهدون التطور الذي تشهده مؤسسات الدولة المختلفة وأجهزتها في أنحاء المملكة.

ولعل التواجد الكبير للمملكة العربية السعودية في كافة المناسبات والمحافل العالمية جعلها رقماً أساسياً ومهماً في المحافل العالمية رياضياً وتعليمياً وثقافياً وصناعياً واقتصادياً.

إنجازات تنموية عملاقة

أكد مشعل الزايدي وأبناء المرحوم يحيى الزايدي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يقف بكل عزم لتطوير المملكة وتقدّمها في كافة المجالات، ويدل على هذا ما يشهده الوطن الغالي منذ مبايعة الملك سلمان من إنجازات تنموية عملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية والرياضية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء وعلوم الفضاء والمياه والزراعة، والحضور الدولي الكبير في الجوانب السياسية. وإنجازات عظيمة تميّزت بالشمولية في بناء الوطن وتنميته، وحياة كريمة لأبنائه ما يضعها في مقدّمة دول العالم وركيزة أساسية للعالم.

بيئة آمنة ومستقرة

أشاد الزايدي وأبناؤه وأبناء اللواء يحيى سرور (يرحمه الله) بالتوجيهات السديدة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي كانت وراء كل النجاحات التي تحققها المملكة في مختلف المجالات، فالمشاريع التي تشهدها مناطق المملكة في مجالات التنمية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المختلفة التي تصدرتها المملكة العربية السعودية وحملت ملفاتها جاءت بعمل مسبق وتخطيط انعكس على أبناء الشعب السعودي بكل فرحة وبشائر ولله الحمد، ما جعلهم قادرين وفاعلين على قيادة المشاريع المستقبلية التي تخطط لها الحكومة الرشيدة لتطوير المملكة، ونجاح أي مشروع ينفذ عليها.

ولفت الزايدي إلى أن وجود بيئة آمنة ومستقرة ومحفّزة لجميع المشاريع التي تتواجد في الأراضي السعودية.

ورفع آل الزايدي أجمل التبريكات والتهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، داعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة، والوطن يرفل في ثوب العز والأمن والأمان، والنجاحات والإنجازات المختلفة حليف للوطن وقيادته ومواطنيه.