تحتضن الرياض، (الإثنين) القادم، أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، الذي تنظّمه «اليونسكو» خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، في أول استضافة عربية للمنتدى، بمشاركة وزراء ومسؤولين وصنّاع سياسات وقادة شركات تقنية وخبراء من مختلف دول العالم.

ويناقش المنتدى، عبر أكثر من 30 جلسة وورشة عمل، وبمشاركة أكثر من 100 متحدث، أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والابتكار المسؤول، وبناء القدرات، والسياسات الدولية، إلى جانب تحديات السلامة والخصوصية والتحيّز والفجوة الرقمية.

وتشارك «سدايا» في تنظيم المنتدى بالشراكة مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، برعاية «اليونسكو»، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، بهدف دفع الجهود الدولية نحو سياسات تعزّز الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي وتحمي الحقوق والحريات.