رفع وزير المالية محمد الجدعان، الشكر والتقدير للقيادة بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن.

وأوضح أن الوعاء السعودي للتأمين البحري يمثل آلية وطنية متخصصة تعزز قدرة سوق التأمين على التعامل مع المخاطر البحرية، وتدعم استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الجدعان إلى أن الوعاء يرفع الجاهزية الفنية لسوق التأمين ويوسع القدرة الاستيعابية للتغطيات ذات الصلة، وفق الأطر والضوابط المعتمدة من هيئة التأمين؛ بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسية المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.

يشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التأمين تقود ترتيبات الوعاء تحت إشراف هيئة التأمين بمشاركة شركات التأمين، ويستفيد منه المؤمّن لهم عبر الشركات المشاركة ووفق الشروط والأحكام المعتمدة.