صنف مؤشر الابتكار العالمي مدينة الرياض ضمن أفضل 100 تجمع ابتكاري على مستوى العالم لعام 2026، وفقًا لعدد من المؤشرات الابتكارية والبحثية التي حققت فيها المدينة تقدمًا ملحوظًا تماشيًا مع ما يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار من دعم وتمكين.



واحتلت الرياض المرتبة (92) عالميًا، لتكون المدينة الخليجية الوحيدة ضمن التصنيف، وقد تضمن التقرير أبرز الأرقام التي مكنتها من تحقيق مرتبة متقدمة، ومنها إبرام 419 صفقة لرأس المال الجريء في مجال الابتكار، وتقديمها 162 طلبًا دوليًا للحصول على براءات الاختراع.



وأشار التقرير الصادر عن مؤشر الابتكار العالمي إلى أبرز الجهات التي أسهمت في تحقيق العاصمة كمركز متقدم في المجالات البحثية والابتكارية، ففي مجال الأبحاث تأتي جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة وجامعة الأمير سلطان، أما في مجال الابتكار فتأتي كل من سابك وأرامكو.



ويأتي تصنيف الرياض من أفضل 100 تجمع ابتكاري عالمي في سياق تضافر جهود المنظومة البحثية والابتكارية على مستوى المملكة، وتكاملها لتقديم الدعم والتمكين للباحثين والمبتكرين، وتوفير الحوافز التي تسهم في نمو القطاع، وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.