نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير خارجية جمهورية صربيا ماركو دجوريتش، في مقر وزارة الخارجية الصربية بالعاصمة بلغراد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك وقع نائب وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية صربيا، على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وبما يسهم في تعزيز التنسيق وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.