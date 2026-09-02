كرّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ديوان المظالم، أمس (الثلاثاء) 1 سبتمبر 2026، خلال الحفل الذي أقامته الهيئة ضمن فعاليات مؤتمر «ليب» التقني في ملهم بالعاصمة الرياض؛ تقديرًا لتميّز خدمات ديوان المظالم الرقمية المقدمة عبر تطبيق «توكلنا» وتكاملها، وتفاعله المستمر مع تحديث التطبيق وتطويره، إلى جانب جهوده في التعريف بخدماته وإتاحتها للمستفيدين عبر التطبيق الوطني الشامل.

ويتيح ديوان المظالم عبر تطبيق «توكلنا» عددًا من خدمات التقاضي الرقمي، تشمل البحث عن الدعاوى ومواعيد الجلسات، وإثبات الحضور في الجلسات القضائية، والتحقق من صحة الوثائق باستخدام الرقم المرجعي، والاطلاع على الأحكام والقرارات وطباعة نسخ منها، إضافة إلى التقدم بطلب لقاء رئيس ديوان المظالم؛ بما ييسّر وصول المستفيدين إلى خدمات الديوان ويعزّز تجربتهم الرقمية.

ويجسّد هذا التكريم جهود ديوان المظالم في تطوير خدماته الرقمية وتكاملها عبر القنوات الوطنية، وتعزيز شراكاته مع الجهات الوطنية، وتوظيف المنصات والحلول الرقمية للارتقاء بتجربة المستفيد؛ امتدادًا لتوجهات منظومة ديوان المظالم 2030 نحو الريادة وتعظيم الأثر، وتحقيق مستهدفاتها.