تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد عبدالله البسامي، أمس، حفلات تخريج 4984 رجل أمن، بعد إتمام برامجهم التأهيلية العسكرية في مدن التدريب بمناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم.

وتلقى الخريجون خلال فترة التدريب علومًا ومعارف أمنية وعسكرية، إلى جانب تدريبات ميدانية وتطبيقية في مختلف التخصصات، أكسبتهم المهارات اللازمة لأداء واجباتهم بكفاءة واقتدار، وعزّزت جاهزيتهم للإسهام في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز سلامة المجتمع.

وتأتي حفلات التخرج امتدادًا لجهود وزارة الداخلية في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية، وتطوير قدراتها المعرفية والميدانية، بما يواكب متطلبات العمل الأمني ويرفع مستوى الكفاءة والجاهزية في أداء المهام.