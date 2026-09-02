حددت هيئة الصحة العامة (وقاية) ووزارة التعليم الحالات الطارئة في مدارس التعليم العام بمراحلها الثلاث للبنين والبنات.

وبين الدليل الإرشادي للحالات الطارئة والجسيمة في المدارس بنسخته الثالثة لعام 2026م، أن هذه الحالات هي: الإغماء، والاختناق، والنزيف والجروح وإصابة الرأس والتشنجات والحروق والكسور واللدغات واللسعات والصعق الكهربائي والإجهاد الحراري وضربات الشمس ونوبات السكري وأزمات الربو أو أي حالة أخرى تظهر فيها علامات تهدّد الحياة أو تدهور.

تعزيز الجاهزية

وأشار الدليل إلى أنه في إطار تعزيز الجاهزية والتعامل الفعّال مع الحالات الطارئة داخل المدارس، يجب توافر عدد من المتطلبات الأساسية لضمان سلامة جميع منسوبي المدرسة. وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي: تشكيل فريق بالمدرسة للتعامل مع الحالات الطارئة وتدريب الموجه الصحي ومنسوبي المدرسة وتوفير أرقام الاتصال بالمركز الصحي والهلال الأحمر، ووضع خطة بديلة للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة.

أمثلة الحوادث الجسيمة

وأوضح الدليل أن أمثلة الحوادث الجسيمة تتمثل في: إيذاء النفس غير المؤدي للوفاة، وهو إيذاء الشخص لنفسه عمدًا، كأن يجرح الشخص نفسه أو يحرقها أو سقوطه من مرتفعات، وهذا النوع من إيذاء النفس يكون بمثابة رد فعل مؤذ للتأقلم مع الألم العاطفي والحزن والغضب والتوتر وإيذاء النفس المؤدي للوفاة هو إيذاء الشخص لنفسه عمدًا ويؤدي إلى الوفاة وفقدان حياة الطالب نتيجة حادث أو إصابة وحالات العنف الجسدي والنفسي والجنسي بكافة أشكاله. وأشار إلى أن الحوادث الجسيمة تعتبر من الحالات الطارئة التي تستدعي تواجد الهلال الأحمر والذهاب للطوارئ بشكل عاجل والمباشرة بالإسعافات الأولية.

الأعراض المصاحبة

ولفت الدليل إلى أن الأعراض المصاحبة للحالات الجسيمة تتمثل في: التبول اللاإرادي والتغييرات السلوكية، وانسحاب اجتماعي، تغيير في الأداء الأكاديمي، أو الانفعال السريع والصعوبة في التركيز والانتباه، مما يؤثر على التحصيل الدراسي والقلق أو التوتر شعور دائم بالقلق حيال الحوادث أو المواقف الاجتماعية والاكتئاب مشاعر الحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) كوابيس، ذكريات مؤلمة، أو ردود فعل قوية عند تذكر الحادث. وأفاد الدليل أن الإسعافات الأولية للطالب تتضمّن استدعاء الهلال الأحمر وعدم الهلع والتعامل مع الإصابة وفق الحالة. مثال: إذا كانت الحالة تعاني نزيفاً، فيتم التعامل معها مثل حالات النزيف وإبلاغ المركز الصحي بالحالة والتواصل مع الجهات المختصة بوزارة الصحة (التجمعات الصحية) والتواصل مع الجهات المختصة بإدارة التعليم وتقديم الدعم النفسي للحالة المصابة والمجموعة التي شهدت الحالة».