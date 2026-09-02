التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس، سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وسلطنة عُمان، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكان ولي العهد في مقدّمة مستقبلي السلطان هيثم بن طارق، لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يرافقه عدد من المسؤولين، بينهم وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وأمين محافظة جدة إحسان بافقيه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم سعد بيشان، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري.

وغادر سلطان عُمان جدة أمس، وكان في مقدّمة مودّعيه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.