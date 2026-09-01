رأس مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة للفتوى، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض.

بيان الأحكام الشرعية



وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المسائل والقضايا الشرعية المحالة إلى اللجنة، ودراسة الأسئلة والاستفتاءات الواردة إليها، وفق اختصاصاتها ومهامها في مجال الإفتاء.



وتواصل اللجنة أعمالها في دراسة المسائل الشرعية وإصدار الفتاوى، بما يسهم في بيان الأحكام الشرعية والإجابة عن استفسارات المستفتين في مختلف القضايا.