نفّذت أمانة منطقة عسير 536 زيارة تفتيشية على المباني والمنشآت؛ للتحقق من الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، ورصد المخالفات ومعالجتها، بما يُسهم في تعزيز جودة البناء ورفع مستوى السلامة.

وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد 338 مخالفة، شملت 236 مخالفة منها على المكاتب الهندسية المشرفة، و65 مخالفة على ملاك المباني، و33 مخالفة على المقاولين، إضافة إلى 4 مخالفات على المكاتب الهندسية المصممة.

وتنوّعت أبرز المخالفات المرصودة بين عدم وجود مكتب هندسي مشرف، وعدم وجود مقاول مصنّف ومعتمد، ورفع تقارير إشراف غير مطابقة للواقع، وعدم التقيد بالمخططات المعتمدة للرخصة، وعدم التقيد بواجهات العمارة السعودية المعتمدة للرخصة، إلى جانب عدم الالتزام باشتراطات السلامة العامة الواردة في كود البناء السعودي، وعدم الالتزام برفع تقارير ومراحل بناء المشروع في أوقاتها المقررة.

وأكدت أمانة منطقة عسير استمرار جولاتها الرقابية على المباني والمنشآت للتأكد من تطبيق متطلبات كود البناء وأنظمة البناء، والاشتراطات المعتمدة.