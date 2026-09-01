نائب أمير الشرقية يفتتح النسخة التاسعة لمعرض الحرف اليدوية

برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، افتتح نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة التاسعة من معرض الحرف والأعمال اليدوية؛ الذي تنظمه غرفة الشرقية، وذلك في مركز معارض الظهران «إكسبو».

واستهل سموه جولته داخل أجنحة المعرض بلقاء عدد من الحرفيين والحرفيات، مستمعًا إلى شرح حول ما يقدمونه من منتجات ومشغولات تعكس ثراء المواهب المحلية وتنوع الحرف التقليدية والحديثة. وأشاد نائب أمير المنطقة الشرقية بما شاهده من أعمال متميزة، مؤكدًا أهمية دعم الحرفيين والأسر المنتجة وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من تطوير أعمالهم وتوسيع نطاق حضورهم في السوق، بما يعزز مساهمتهم في النشاط الاقتصادي ويفتح أمامهم فرصًا أكبر للنمو والاستدامة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد بن عبدالله الفراج عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه المتواصل للمعرض، مشيرًا إلى أن افتتاح سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للنسخة التاسعة يمثل دافعًا لمواصلة تطوير المعرض والارتقاء بمخرجاته عامًا بعد عام. وأوضح أن غرفة الشرقية حرصت منذ إطلاق المعرض عام 2015 على تحويله إلى منصة رائدة تجمع الحرفيين والأسر المنتجة والفنانين التشكيليين، وتتيح لهم مساحة واسعة لعرض إبداعاتهم والوصول إلى جمهور جديد من المستهلكين.

وأكد الفراج أن المعرض يجسّد التوجه الوطني نحو تمكين قطاع الحرف والصناعات اليدوية وتعزيز دوره في الاقتصاد المحلي، باعتباره قطاعًا غنيًا بالطاقات القادرة على خلق فرص اقتصادية جديدة. وأضاف أن غرفة الشرقية ستواصل تبني المبادرات والبرامج التي تدعم أصحاب الحرف ورواد الأعمال، وتوفر لهم بيئة أكثر ملاءمة لنمو مشاريعهم وتحويل مواهبهم إلى منتجات ذات أثر اقتصادي ملموس.

ويُعد المعرض إحدى أكبر الفعاليات المتخصصة في دعم وتمكين الحرفيين والفنانين التشكيليين والأسر المنتجة على مستوى المنطقة الشرقية، إذ يمنح المشاركين فرصة لإبراز مواهبهم والتواصل المباشر مع الزوار والتعرف على احتياجاتهم وتفضيلاتهم، بما يعزز حضور المنتجات المحلية في السوق.