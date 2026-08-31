توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع احتمالات جريان السيول.

وأوضح المركز، في تقريره عن حالة الطقس، أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران، فيما تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، مع عدم استبعاد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزائها الساحلية.

البحر الأحمر.. رياح تتجاوز 50 كم

وعلى البحر الأحمر، تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، تتحول مساءً إلى شمالية غربية فشمالية، بسرعة تراوح بين 16 و36 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة جنوباً.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، وقد يتجاوز مترين على الجزء الجنوبي بالتزامن مع السحب الرعدية، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائجة جنوباً.

الخليج العربي.. أمواج تصل إلى مترين

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تراوح بين 15 و35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتصل إلى 45 كم/ساعة شمالاً، فيما تتحول على الجزء الجنوبي من شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ويصل إلى مترين شمالاً، وبين نصف متر ومتر على الجزء الجنوبي. وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج شمالاً ووسطاً، وخفيفة الموج جنوباً.