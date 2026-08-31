نفت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية من الصحة، ومشددة على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.

«المنهاد» لم تتعرض للاستهداف

وأكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ لا أساس له من الصحة، في نفي رسمي للأنباء المتداولة حول تعرض القاعدة لهجوم.

وشددت على أهمية الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت، بما يضمن صون سيادة الإمارات وأمنها واستقرارها.

التعامل مع مسيّرة قادمة من إيران

وجاء النفي الإماراتي بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع أن قواتها الجوية تعاملت مع طائرة مسيّرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهماتها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة.

تحذير من الشائعات

ودعت وزارة الدفاع الإماراتية الجمهور إلى استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.