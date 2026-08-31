نشرت دراسة في مجلة "European Journal of Nutrition" أن احتساء كوب قهوة ساخن، الذي يعد طقساً صباحياً أساسياً، يساعد على بدء اليوم بنشاط.



ليس مجرد جرعة كافيين



واتضح، بحسب الدراسة التي نشرها موقع "العربية. نت"، أن كوب القهوة اليومي قد يمنح أكثر بكثير من مجرد جرعة كافيين، إذ قد يعزز أيضاً الصحة الأيضية. وحلل الباحثون بيانات 2,264 مشاركاً، ووجدوا أن من يتناولون بانتظام 3 إلى 4 أكواب من القهوة يومياً يميلون لامتلاك تكوين جسم أكثر رشاقة، إذ يظهرون كتلة دهنية أقل وكتلة عضلية أكبر، رغم امتلاكهم مؤشر كتلة جسم مماثلاً لمن يتناولون كميات أقل من القهوة أو لا يتناولونها إطلاقاً.



مؤشرات صحية



وتسلط هذه النتائج الضوء على كيفية تأثير القهوة على مؤشرات صحية لا يسهل رؤيتها عادة. وتوضح المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، ميليسا بريست، أن هذه النتائج تشير إلى أن الاستهلاك المعتاد للقهوة قد يرتبط بتكوين جسم أفضل، لا مجرد رقم أقل على الميزان. ورغم أن الآلية الدقيقة وراء تأثير القهوة على هذه المؤشرات ليست واضحة تماماً، إلا أن الخلاصة المهمة هي أن كوب قهوتك اليومي قد يفعل أكثر بكثير من مجرد منحك شعوراً باليقظة. وتوضح بريست أن القهوة مشروب معقّد، لا مجرد وسيلة لإيصال الكافيين؛ إذ تحتوي على مركبات نشطة بيولوجياً عديدة، كحمض الكلوروجينيك ومركبات "بوليفينول" أخرى، ولا يزال الباحثون يعملون على فهم أي هذه المكونات مسؤول عن النتائج الصحية المرتبطة بها.