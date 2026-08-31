شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المصرية مقتل شخص بعيار ناري على يد آخرين خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة. تم نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر التخصصي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية يفيد بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وسقوط شاب جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري.



محاكمة 3 أشخاص



من ناحية أخرى، تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة 3 أشخاص بتهمة حيازة سلاح والتعدي بالضرب وإشعال النار في محل بسبب خلافات مالية مع مالكه.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عابدين بلاغاً بنشوب مشاجرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين أشعلوا النار في محل بسبب خلافات مالية مع مالكه.



القبض على المتهمين



وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش، لتأمر النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيق وإحالتهم لمحكمة الجنايات.