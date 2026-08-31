تشارك وزارة العدل في مؤتمر «ليب 2026»، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، مستعرضةً تجارب وحلولًا رقمية تعكس توجهها نحو تطوير الخدمات العدلية وإعادة تصميمها بما يلبي احتياجات المستفيدين.

وتقدم الوزارة عبر جناحها مفهوم «منظومة تحفظ الحق»، الذي يقوم على 4 محاور رئيسية: الوقاية، والوضوح، والجودة، والإنفاذ، من خلال استعراض تطبيقات تسهم في حماية الحقوق قبل نشوء النزاعات، ورفع وضوح الإجراءات، وتحسين جودة العمل العدلي، وتمكين المهن والخبرات المساندة.

وتبرز مشاركة الوزارة في المؤتمر جهودها المتواصلة في التحول الرقمي، وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الانتقال إلى مرحلة أكثر نضجًا في العمل المؤسسي، ويرفع كفاءة الخدمات ويحسن جودة المخرجات العدلية.