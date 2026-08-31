لقي رجل مصرعه فيما تتواصل عمليات البحث عن أكثر من 15 شخصًا فُقدوا إثر فيضانات مفاجئة اجتاحت متنزه (غراند كانيون) الوطني في ولاية أريزونا الأمريكية، في حادثة وصفتها السلطات بأنها من أكثر موجات السيول المفاجئة خطورة خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت هيئة المتنزهات الوطنية، الأحد، انتشال جثة رجل يبلغ 46 عامًا قرب منحدرات (كريستال رابيدز) على امتداد نهر كولورادو، بينما يواصل فريق الطبيب الشرعي في الولاية التحقيق في ملابسات الوفاة.

وكانت الهيئة قد قدّرت، في وقت سابق، عدد المفقودين بنحو 20 شخصًا؛ بينهم مجموعة من المتنزهين الذين لم تُدرج أسماؤهم بعد في السجلات الرسمية، وسط ترجيحات بأن يصل العدد الإجمالي إلى نحو 270 شخصًا ممن كانوا في محيط المسارات المتضررة أو المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها عقب الفيضانات.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة التقطها زوّار المتنزه تدفقًا هائلًا لمياه موحلة اجتاحت المسارات وجسور المشاة، وجرفت معها جذوع أشجار ومخلّفات، في مشهد يعكس قوة السيل الذي ضرب منطقتي برايت آنجل كانيون وفانتوم رانش عصر السبت. وأوضحت هيئة المتنزهات أن الفيضانات نتجت عن هطول أمطار غزيرة على هضبة كايباب، ما أدى إلى تشكّل سيل جارف باغت المتنزهين والسكان المحليين.

وبحلول صباح الأحد، تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 62 شخصًا من المناطق الأكثر تضررًا، دون تسجيل إصابات إضافية، فيما تستعد السلطات لاحتمال هطول المزيد من الأمطار وحدوث عواصف رعدية قد تتسبب في سيول مفاجئة جديدة حتى يوم الإثنين. وأعلنت الهيئة أن الفيضانات دمّرت خط أنابيب مياه رئيسيًا يغذي أجزاء واسعة من المتنزه، ما دفعها إلى فرض قيود على استخدام المياه وحظر إشعال الأخشاب والفحم في المناطق الأكثر زيارة.

ورغم استمرار عمليات البحث، سيبقى المتنزه مفتوحًا للاستخدام النهاري، بينما تُغلق بعض أماكن الإقامة الليلية إلى حين استقرار الأوضاع الميدانية.