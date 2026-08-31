في كشفٍ جديد يعمّق أزمة الانهيار الديمغرافي التي تطارد اليابان، أظهر استطلاع حكومي موسّع تحولاً فكرياً حاداً لدى الجيل الجديد، بعدما أعلن أكثر من ثلث الشباب غير المتزوجين رغبتهم الصريحة في العزوف التام عن الزواج وتأسيس الأسرة.

الاستطلاع الذي أجرته «وكالة الأطفال والأسر» اليابانية وشمل تحليل 68 ألف إجابة صالحة لشبان وفتيات بين 15 و39 عاماً، فجّر مفاجأة من الوزن الثقيل، إذ فضّل 50.8% من المشاركين الاستمتاع بوقت الفراغ وممارسة الهوايات الشخصية على فكرة الارتباط. وتصدّرت المخاوف المالية وتراجع مستويات الدخل، إلى جانب الرهبة من قيود التغيرات المعيشية، قائمة الأسباب المباشرة للهروب من عش الزوجية.

وكشفت الأرقام الرسمية عن انقسام واضح في تطلعات الشباب نحو بناء المستقبل:

35.1% حسموا موقفهم بعبارة: «لا نعتزم الزواج مطلقاً».

37.5% أبقوا الباب مفتوحاً بدواعي «الاقتران يوماً ما» دون جدول زمني.

10.3% يخططون لخوض التجربة خلال فترة بين عامين وثلاثة أعوام.

9.5% فقط يمتلكون رغبة جادة في الزواج «في أقرب وقت ممكن».

تضع هذه المعطيات الصريحة المبادرات الحكومية اليابانية أمام مأزق وجودي، حيث تواجه البلاد أدنى معدل مواليد في تاريخها، بالتوازي مع مدّ مجتمعي يرى فيه الشباب أن حماية الرفاه الفردي والاستقلال المالي أولى بكثير من أعباء الالتزامات العائلية.