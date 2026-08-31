تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عن سماع دوي انفجار ضخم في نطاق منطقتي أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، وذلك بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية مصرية.



تفجير ديناميت



وكشف مصدر أن الصوت الذي سمعه السكان لم ينتج عن انفجار داخل المنطقتين، وأن الدوي جاء نتيجة تنفيذ أعمال تفجير باستخدام الديناميت لتكسير الصخور داخل المحاجر الواقعة بالمناطق الجبلية المحيطة بأكتوبر والشيخ زايد.



وأشار المصدر إلى أن طبيعة هذه الأعمال قد تتسبب في صدور أصوات قوية تمتد إلى المناطق المحيطة، وهو ما أدى إلى سماع الدوي من مسافات بعيدة.



وأكد المصدر أن الصوت مرتبط بأعمال المحاجر وتفجير الصخور، ولا يتعلق بوقوع أي حوادث داخل الكتلة السكنية بالمنطقتين.