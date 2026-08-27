أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول الخليج باتت في مقدمة الدول عالميًا في مجال الأمن السيبراني، نتيجة تطوير قدراتها الوطنية وتعزيز حماية البيانات والبنى التحتية الرقمية ورفع مستوى الاستجابة للتهديدات السيبرانية.

وأوضح البديوي، خلال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للأمن السيبراني في المنامة، أن التطورات الأخيرة في المنطقة أثبتت جاهزية عالية للمنظومة السيبرانية الخليجية، مدعومة بالتنسيق المشترك والإجراءات الاستباقية التي تتبناها دول المجلس.

وأشار إلى أبرز منجزات العمل الخليجي المشترك في هذا المجال؛ ومنها الخطة التنفيذية للإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني 2024 – 2028، وإطار التعاون الدولي، وآلية مشاركة معلومات التهديدات، إضافة إلى تنظيم التمارين السيبرانية الخليجية بشكل سنوي لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى التكامل بين الجهات المختصة.