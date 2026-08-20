نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير العملية التعليمية والارتقاء بجودة مخرجاتها.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وممثل شركة تطوير التعليم القابضة مدير مكتب شركة تطوير للمباني بمنطقة نجران المهندس علي آل عنكيص.

واطَّلع أمير نجران خلال اللقاء على تقريرٍ عن استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي 1448هـ - 1449هـ، ومشروع نظام التعليم العام، تضمَّن التقرير أبرز المؤشرات التعليمية بالمنطقة، إذ يبلغ عدد الطلاب والطالبات (170,045)، والمعلمين والمعلمات (10,675)، فيما يبلغ عدد المدارس (982)، إضافة إلى (6,981) طفلًا في رياض الأطفال، و(8,896) طالبًا وطالبة سُجلوا في الصف الأول الابتدائي، واستفادة (35,051) طالبًا وطالبة من خدمات النقل المدرسي.

واستمع أمير نجران إلى شرح عن أعمال التهيئة والتجهيز للمباني المدرسية التي شملت استهداف (409) مبانٍ بأعمال الصيانة الشاملة، إلى جانب استكمال الجاهزية التعليمية والتشغيلية للمدارس.

واطّلع على مشروع نظام التعليم العام، وما يتضمنه من تنظيم شامل لمنظومة التعليم، يشمل المراحل والسياسات والمناهج، وحقوق الطلاب والمعلمين، والمؤسسات التعليمية الخاصة، والمباني والخدمات.