في أمسية نقدية ثرية، قدّمت سامية بنت فايز الشهري محاضرة بعنوان «الأدب والفنون وتقاطعات الإبداع»، ضمن الفعاليات الثقافية التي يقيمها سفراء الأدب في النماص، وسط حضور لافت من الأكاديميين والإعلاميين والأدباء والشعراء والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأبحرت الشهري بالحضور في فضاءات العلاقة بين الأدب والفنون، مستعرضةً مفهومهما ومواطن التلاقي بينهما، وتاريخ هذا التقاطع عبر العصور منذ اليونان وصولاً إلى العصر الرقمي، كما تناولت جماليات التقاء الأدب بالفن، وقدّمت نماذج مضيئة جسّدت تداخل أشكال التعبير الأدبي والفني وقدرتها على إثراء التجربة الإبداعية.

وقدّمت للمحاضرة وأدارت الحوار شريفة الشهراني، باحثة الدكتوراه في الأدب والنقد بجامعة الملك خالد، فيما شهد اللقاء حضوراً وتفاعلاً عكس الحراك الثقافي والأدبي الذي تشهده محافظة النماص منذ انطلاق أعمال جمعية الأدب فيها قبل أقل من عام.

وفي ختام الأمسية، ألقى رئيس سفراء الأدب في النماص الشاعر ظافر الجبيري كلمة عبّر خلالها عن شكره للمحاضِرة والحضور والمشاركين في إنجاح اللقاء، قبل أن يدعو الشاعر أحمد الزيداني للمشاركة في تكريم المتحدثة ومديرة الحوار، إلى جانب تكريم مالك المقهى بندر العمري، تقديراً لاستضافة الفعالية ودعمها.