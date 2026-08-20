نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جولات رقابية ميدانية مكثفة لمكافحة ظاهرة بيع حليب الإبل العشوائي على الطرقات وفي المواقع غير المخصصة، ضمن جهود تعزيز الرقابة والامتثال، وحماية الصحة العامة، وتحسين المشهد الحضري. وأسفرت الجولات عن التحفظ على 48 متنًا من الإبل مرتبطة بمواقع البيع العشوائي، إلى جانب ضبط عدد من المخالفات وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



معالجة جذور المخالفات



وركزت الجولات على منع بيع حليب الإبل في المواقع غير المصرح بها، وضبط الباعة والمواقع المخالفة، ورصد اشتراطات النظافة، إضافة إلى الممارسات التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة أو تؤثر في المظهر الحضري. وأكد الفرع أن أعمال الرقابة لا تتوقف عند ضبط المخالفة، بل تشمل حصرها وتوثيقها وتحليل مسبباتها ومتابعة الإجراءات التصحيحية؛ لضمان معالجة جذور المخالفات والحد من تكرارها وتحقيق أثر رقابي مستدام. وشدد الفرع على استمرار الجولات الرقابية وتوسيع نطاقها ومتابعة المواقع المرصودة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن فرق الرقابة الميدانية ستواصل أعمالها للحد من المخالفات ورفع مستوى الامتثال في منطقة الرياض.