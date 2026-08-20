تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شهدت مكة المكرمة إقامة الحفل الختامي لقسم الإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السادسة والأربعين، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)؛ حيث تفضلت حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين بتكريم الفائزات في فروع المسابقة، في مناسبة قرآنية تُنظم لأول مرة بقسم مستقل للمتسابقات.

واستُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة مسجلة لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكد فيها أن الدورة السادسة والأربعين تمثِّل محطة جديدة في تاريخ المسابقة، لما شهدته من مشاركة نسائية دولية وحفل ختامي خاص بالمتسابقات، في ظل الدعم والرعاية التي تحظى بها المسابقة من القيادة الرشيدة.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن تخصيص قسم للإناث يعكس الاهتمام الكبير بحافظات كتاب الله، ويعزز حضورهن في هذه المسابقة التي تحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله) وتجمع نخبة من الحافظات من مختلف دول العالم في رحاب مكة المكرمة للتنافس في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. وأكد أن حضور الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين وتكريمها للفائزات، يجسدان ما تحظى به حافظات القرآن من تقدير وعناية، ويمنح هذه المناسبة بعدًا خاصًا في الاحتفاء بأهل القرآن وإبراز جهودهن في حفظ كتاب الله وإتقانه.

وهنأ آل الشيخ المتسابقات على مشاركتهن، مشددًا على أن الشرف الحقيقي لحافظات القرآن يتمثل في أن يظهر أثر كتاب الله في العلم والعمل والأخلاق والسلوك، وأن يكنّ نماذج مشرقة وسفيرات خير لأوطانهن. كما ثمّن جهود المحكّمات وما قدمنه من عمل علمي دقيق وفق معايير منهجية في تحكيم فروع المسابقة.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا ونماذج من تلاوات المتسابقات، قبل أن تتفضل الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين بتكريم الفائزات وعضوات لجنة التحكيم. وشهدت المناسبة حضور عدد من الأميرات والمسؤولات والمحكّمات ورئيسات الوفود المشاركة، في حدث قرآني تاريخي يضيف لأول مرة منافسات خاصة بالمتسابقات ضمن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية.عناوين مقترحة لصفحة المحليات