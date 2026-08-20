بدأت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، الأربعاء الماضي، استقبال طلبات التسجيل في خدمة النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام في مدارس البنين والبنات بالمراحل الدراسية الثلاث، للعام الدراسي الجديد 1448هـ، عبر نظام «نور» الإلكتروني.

وأعفت وزارة التعليم أبناء أسر الضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة من الرسوم المالية المخصصة لأجور النقل، والبالغة 200 ريال سنويًا.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الطلبة بقواعد السلامة والسلوك داخل الحافلات، ومنها الانتظار في الأماكن المخصصة، والصعود والنزول بطريقة منظمة، والجلوس في المقاعد المحددة وربط حزام الأمان، واتباع تعليمات السائق، وعدم إخراج الرأس أو اليدين أو أي جزء من الجسم من النوافذ أو الأبواب، أو إحضار الأدوات الخطرة.

وأكدت ضرورة المحافظة على نظافة الحافلة ومرافقها وممتلكات الآخرين، وإبلاغ السائق فورًا عند استخدام الحافلة الخطأ أو تجاوز نقطة الوقوف، والتأكد من توقف الحافلة تمامًا قبل النزول، وعدم عبور الطريق أمامها، والانتظار حتى تبتعد والتأكد من خلو الطريق قبل العبور، وفي حالات الطوارئ والحوادث، يتعين على الطلبة اتباع تعليمات السائق واستخدام مخارج الطوارئ وإخلاء الحافلة بهدوء وتنظيم.

كما أكدت الوزارة التزام أولياء الأمور بعدم صعود الحافلات، وتقديم الشكاوى إلى مشرف النقل بالمدرسة أو عبر الهاتف المجاني لشركة تطوير النقل التعليمي، وعدم التدخل في مسارات الحافلات التي تحددها الشركة.

وأوضحت أن مخالفة قواعد السلوك قد يترتب عليها حرمان الطالب أو الطالبة من خدمة النقل المدرسي مؤقتًا، أو الحرمان منها طوال العام الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة، دون استرداد رسوم التسجيل.