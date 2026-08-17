حدّدت وزارة البلديات والإسكان، 9 مواقع يُمنع فيها ممارسة نشاط «التاجر المتنقل»، ضمن الاشتراطات المنظمة للنشاط، بما يراعي متطلبات السلامة ويحافظ على انسيابية الحركة واستخدام المرافق العامة، ويسهم في تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري في المدن.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد عبدالله الرساسمة، أن المواقع تشمل تقاطعات الطرق، والجزر الوسطية، ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومداخل ومخارج الطرق الرئيسة، والمواقع المجاورة لإشارات المرور، وأماكن انتظار السيارات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، إضافة إلى المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف.

وبيّن أن تحديد المواقع المسموح بممارسة النشاط فيها يهدف إلى تنظيم نشاط «التاجر المتنقل»، ومراعاة سلامة مستخدمي الطرق والمشاة، وعدم عرقلة الحركة أو التأثير في الغرض المخصص للمواقع والمرافق العامة، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية.

وتنظم الاشتراطات المحدثة الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية للنشاط، وتحدد متطلبات مواقع ممارسة النشاط ومنافذ البيع والعربات المتنقلة، بما يوفر إطاراً واضحاً لممارسي النشاط ويحد من الممارسات العشوائية ويرفع مستوى الامتثال.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية المرتبطة بالنشاط.