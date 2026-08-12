سجّلت التجربة الرقمية الحكومية في السعودية مستوى «متقدماً» خلال عام 2026، بعدما ارتفعت نتيجة مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى 87.06%، في تقييم شمل 59 منصة حكومية، فيما تصدرت منصة «أبشر» قائمة المنصات الأعلى نضجاً بنسبة 94.38%، بفارق طفيف عن منصة «اعتماد» التي حلّت ثانية بنسبة 94.36%.

وأعلنت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم (الأربعاء)، نتائج المؤشر الذي أُجري وفق أربعة مناظير رئيسية تضم 20 محوراً، تشمل رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات، بهدف قياس مستوى نضج المنصات والخدمات الحكومية الرقمية، وتمكين الجهات من تحديد فرص التحسين وتطوير خدماتها استناداً إلى تجربة المستخدمين.

وكشفت النتائج اتساع نطاق المشاركة في عملية التقييم، إذ تجاوز عدد المشاركين في استبيان «قيّم تجربتك الرقمية» 805.5 آلالف مستفيد خلال عام 2026، مقابل 374 ألف مشارك في العام السابق، بزيادة تجاوزت 431 ألف مشارك، تعادل نحو 115%، ما يعني أن عدد المشاركين ارتفع إلى أكثر من الضعف خلال عام واحد.

ويعكس نمو المشاركة اتساع حضور صوت المستفيد في تقييم الخدمات الحكومية الرقمية، باعتباره عنصراً أساسياً في رصد الاحتياجات والتوقعات وتحديد مواطن التحسين. ويضع المؤشر المستفيد في صميم عملية التطوير، بدلاً من الاكتفاء بقياس الجوانب التقنية والتشغيلية للمنصات بصورة منفصلة عن تجربة المستخدم الفعلية.

كما ارتفع عدد المنصات المشمولة بالتقييم من 50 منصة في عام 2025 إلى 59 منصة خلال العام الحالي، بزيادة تسع منصات. ويظهر المسار الزمني للمؤشر توسعاً أكبر منذ إطلاقه؛ إذ بدأ عام 2022 بتقييم 12 منصة حكومية فقط، قبل أن يصل نطاقه إلى 59 منصة في 2026، أي ما يقارب خمسة أضعاف العدد المسجل في النسخة الأولى.

ولم يقتصر التطور على توسيع نطاق التقييم، إذ ارتفعت النتيجة العامة للمؤشر من 77.26% عند إطلاقه عام 2022 إلى 87.06% في العام الحالي، بزيادة بلغت 9.8 نقطة مئوية خلال أربع سنوات، في مسار تصاعدي يعكس استمرار الجهات الحكومية في تطوير منصاتها وتحسين سهولة الوصول إلى خدماتها ورفع كفاءتها وموثوقيتها.

وتصدرت منصة «أبشر» ترتيب أعلى عشر منصات حكومية بنسبة 94.38%، تلتها منصة «اعتماد» بنسبة 94.36%، ثم منصة «صناعي» بنسبة 92.83%، وحلت منصة «بلدي» رابعة بنسبة 92.56%، تلتها منصة «توكلنا» بنسبة 92.50%.

وجاءت منصة «مساند» في المركز السادس بنسبة 92.20%، ثم بوابة «قوى» بنسبة 92.14%، وبوابة «لوجستي» بنسبة 91.72%، ومنصة «نما» بنسبة 91.53%، فيما حلت بوابة وزارة السياحة في المركز العاشر بنسبة 91.16%.

وتكشف النتائج عن تقارب مستويات المنصات المتصدرة؛ إذ لم يتجاوز الفارق بين المنصة الأولى والعاشرة 3.22 نقطة مئوية، فيما بلغ الفارق بين «أبشر» و«اعتماد»، صاحبتي المركزين الأول والثاني، 0.02 نقطة مئوية فقط. ويشير هذا التقارب، وفق قراءة الأرقام، إلى ارتفاع مستوى المنافسة بين المنصات الحكومية في تحسين رحلة المستخدم وتطوير الخدمات الرقمية.

وسجل المؤشر الفرعي للشمولية الرقمية 76.98%، ضمن مستوى «متمكن». ويقيس هذا المؤشر مدى مراعاة المنصات الحكومية احتياجات مختلف فئات المستفيدين عند تصميم الخدمات وتطويرها، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الرقمية والاستفادة منها باستقلالية.

وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان إن نتائج المؤشر تعكس التطور المتواصل الذي تشهده الخدمات الرقمية في المملكة، والتزام الجهات الحكومية بتحسين خدماتها والاستفادة من آراء المستفيدين، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة وموثوقية، ورفع جودة الحياة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد أن هذا التطور يأتي امتداداً للدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الحكومة الرقمية من القيادة، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية.

ويستهدف مؤشر نضج التجربة الرقمية، الذي أطلقته الهيئة عام 2022، تسريع التحول الرقمي للمنصات والخدمات الحكومية، وتعزيز تجربة المستفيدين ورفع رضاهم، وتحقيق الشمولية الرقمية لمختلف فئات المجتمع، إلى جانب تأسيس ممارسات لقياس النضج وفق أفضل المعايير الدولية، ومواكبة التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.

وتعمل الهيئة على تطوير منهجية المؤشر سنوياً بما يواكب الاتجاهات الحديثة في تصميم التجارب الرقمية وقياسها. ولا يقتصر دور المؤشر على ترتيب المنصات، بل يمتد إلى مساعدة الجهات الحكومية على تشخيص مستوى خدماتها، والاستفادة من آراء المستفيدين، وتحويل نتائج القياس إلى فرص عملية للتحسين المستمر.

وبحسب الهيئة، انعكس تطور منظومة الخدمات الحكومية الرقمية على حضور المملكة في المؤشرات الدولية؛ إذ حققت المركز الثاني عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، كما حلت في المركز الأول إقليمياً للمرة الرابعة على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا».