التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال زيارة رسمية إلى ماليزيا، رئيس القضاء القاضي وان أحمد فريد بن وان صالح، بحضور عدد من كبار القيادات القضائية الماليزية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في إدارة القضايا، والتحوّل الرقمي، وتطوير العمل القضائي، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واطلّع الوزير، خلال الزيارة، على تجربة المحاكم الإلكترونية وإدارة العمل القضائي، وعدد من مرافق قصر العدل في بوتراجايا.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي، وتشمل المذكرة تبادل الخبرات في الإدارة الفعالة للقضايا، واستخدام التقنية في إدارة العدالة والقضايا والوثائق، وتبادل المعلومات القانونية والزيارات المهنية، بما يعزز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المختصة في البلدين.

ورافقه خلال الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا أسامة بن داخل الأحمدي.