عادت سوسة النخيل الحمراء للظهور مجددًا في عدد من مزارع واستراحات السيل الصغير، ما أثار مخاوف الأهالي والمزارعين من انتشارها وتأثيرها المباشر في أشجار النخيل وما قد تسببه من أضرار على الإنتاج الزراعي في المنطقة.

كشف مبكر



وأكد عدد من الأهالي أن تجدد ظهور الآفة يستدعي تكثيف أعمال الرصد والكشف المبكر، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للحد من انتشارها، مشيرين إلى أن مكافحة السوسة في مراحلها الأولى تُعد خطوة أساسية لحماية أشجار النخيل وتقليل الخسائر الزراعية المحتملة.



وطالب الأهالي الجهات المختصة بتكثيف الجولات الميدانية على المزارع والاستراحات، وتقديم الإرشاد والدعم للمزارعين، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية والحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء في السيل الصغير.